Tours : 150 vélos électriques en location chez Vélociti

Sans jeu de mots, pour Tours Métropole c'est le moyen de passer à la vitesse supérieure dans l'utilisation du vélo pour les trajets domicile-travail. Pour 42 euros par mois, la location est non renouvelable. L'objectif est clair: la Métropole espère convaincre les Tourangeaux d'acheter un vélo électrique une fois la location terminée.

L'idée c'est de faire tester le vélo électrique à des gens qui n'ont pas encore franchi le pas -Christophe Boulanger, vice-président de la Métropole délégué aux mobilités et au schéma cyclable

Depuis jeudi 8 octobre, on peut réserver son vélo électrique et signer son contrat de location à Accueil Vélo et Rando, boulevard Heurteloup. Les premiers contrats prendront effet le 13 octobre. Il faut verser une caution de 1000 euros et s'engager à prendre en charge l'entretien du vélo pendant les 3 mois. 150 vélos électriques sont à disposition, la batterie a 70 kilomètres d'autonomie, le vélo est équipé de 7 vitesses et d'un antivol intégré. Selon une enquête de l'ADEME, l'agence de la transition écologique, dans les villes où la location de vélos électriques existe déjà, 15% des utilisateurs finissent pas se séparer de leur voiture et 13% renoncent à en acheter une. Et c'est bien ce qui séduit Tours Métropole, elle attend de cette expérimentation qu'elle convainque les tourangeaux d'acheter un vélo à assistance électrique en lieu et place de la voiture pour faire le trajet domicile-travail.