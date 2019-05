Tours : 35.000 amateurs de vins ligériens attendus à Vitiloire

Ce samedi 24 mai débute la 17ème édition de Vitiloire. Une manifestation qui permet de déguster le vin ligérien, d'assister à des conférences sur la viticulture et de se restaurer avec des chefs tourangeaux. C'est boulevard Heurteloup et c'est gratuit.

Tours, France

C'est la fête des vins Ligériens tout ce weekend à Tours à l'occasion de la 17e édition de Vitiloire. La manifestation se déroule boulevard Heurteloup, place de la Gare et dans les jardins de la Préfecture. Pendant 2 jours des ateliers dégustation sont proposés, ainsi que des conférences (cépages rares, viticulture durable, oenotourisme). Sur 2 jours, 35.000 visiteurs sont attendus pour 135 vignerons présents.

Des démonstrations culinaires

Comme les années passées, vous aurez la possibilité d'assister à des démonstrations culinaires et vous pourrez vous restaurer sur place. Vitiloire, c'est un espace de promenade sur 3.800 m2. C'est l'occasion de déambuler un verre à la main et de découvrir toutes les appellations des vins de la Loire (l'entrée libre et le verre est à 6 euros). Les visiteurs ne s'y trompent pas.

Des visiteurs qui viennent de très loin

Certains viennent de la Rochelle sur 2 jours, d'autres de la région parisienne et bien sur de la région Centre Val de Loire. Quant aux vignerons, ils fidélisent leur clientèle mais les ventes en direct sont à géométrie variable ou plutôt à géographie variable. Plus on est près de Tours et moins on a de succès. Un producteur de Vouvray par exemple va passer sur le week-end moins de 200 bouteilles, alors qu'un vigneron qui vient de Sancerre ou de Mennetou-Salon dans le Cher peut en vendre jusqu'à 1 millier de bouteilles. Pour l'appellation Chinon ou Bourgueil, c'est environ 300 à 400 bouteilles sur les 2 jours.

Vitiloire c'est de 10h à 19h ce samedi et de 10h à 18h dimanche.