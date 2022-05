Tours : On a visité l'exposition de John "JonOne" Perello à l'Hotel Gouin

À partir du 12 mai et jusqu’au 28 août 2022, le peintre new-yorkais JonOne investit l’Hôtel Goüin à l’occasion d’une carte blanche intitulée "The Big Takeover". Comprenez : la grande reprise, en Français dans le texte.

JonOne, un artiste du métro new-yorkais, du graffiti.

John "JonOne" Perello est né en 1963 à New York, d’une mère et d’un père dominicain. Il vit et travaille aujourd’hui à Paris. John est un Real New Yorker : il a grandi dans les Heights, un quartier métisse du nord de l’arrondissement de Manhattan. Comme tous les kids de sa génération, il se télescope de plein fouet à la culture Graffiti, qui constituait déjà un mouvement massif dans le New York des eighties. John Perello est vite devenu JonOne, un writer embusqué sur les lignes du métro new-yorkais, au-delà de la 150th rue.

Une configuration ambitieuse, un accrochage foisonnant à la rencontre d’un public large.

Quelques œuvres de JonOne exposées à l'Hôtel Gouin de Tours, jusqu'au 28 Aout. / Radio France © Radio France - Nicolas Bedin

Artiste aux nombreuses facettes créatives, JonOne est perçu sous différents prismes. Sa période graffiti new-yorkaise, son arrivée à Paris en 1987, ses débuts à l’Hôpital Éphémère, ses travaux à l’huile, ses explosions calligraphiques, ses abstractions à l’acrylique dans lesquelles les couleurs s’amassent avec une concentration et une densité jusqu’ici rarement vues, comme, plus récemment, ses œuvres sérigraphiées…

Les œuvres de JonOne exposées à l'Hotel Gouin de Tours. © Radio France - Nicolas Bedin

Depuis près de quatre décennies, l’homme essaime une création hybride, composite. Selon que vous le découvriez tout juste cette année, ou que vous suiviez son cheminement artistique depuis son arrivée en France à la fin des eighties ; il se pourrait que vous ne connaissiez pas le même peintre. JonOne – de part ses incessantes mutations et renouvellements stylistiques – s’est constitué une palette extra-large de techniques.

Les Œuvres de JonOne exposées à l'Hotel Gouin de Tours © Radio France - Nicolas Bedin

Si l’énergie est maintenue à son paroxysme, le geste de l’artiste, lui, est variable et changeant. John est en quête permanente, en quête d’une énième transformation, d’un énième rebond dans sa recherche picturale.

Informations pratiques

Exposition du 12 mai au 28 août à l’Hôtel Goüin : 25 rue du Commerce, 37000 Tours. Entrée libre du mercredi au samedi de 11h à 19h et dimanche de 14h à 18h.

Plus d’informations : le site de l'Hôtel Goüin de Tours.