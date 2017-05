Tours : bientôt un lieu d'accueil pour les touristes empruntant la Loire à vélo

Bientôt une halte pour les cyclistes, et les randonneurs dans le centre ville de Tours. Cet équipement de 125 m2 permettra aux cyclotouristes de se restaurer, prendre une douche, réparer son vélo. Ouverture en juillet.

Les cyclistes, touristes à vélos et randonneurs auront prochainement un lieu d'accueil dans le centre ville de Tours. On le sait, la ville est un point de passage très important pour les cyclo-touristes de par son positionnement. Sur le chemin bien évidemment de la Loire à Vélo, mais aussi sur celui du Cher à Vélo, de l'Indre à vélo, et du pèlerinage de St Jacques de Compostelle. La ville est traversée par plus d'un million de cyclistes par an.

Un lieu de repos où l'on peut se restaurer, recharger son portable, prendre une douche et réparer son vélo

Pour l'instant, tous ces cyclistes ne sont accueillis dans aucun lieu spécifique, alors que la Loire à Vélo est une marque importante pour le tourisme en Région Centre. Ce sera désormais le cas. Les travaux vont commencer en juin. Et dès juillet, un centre d'accueil pour les randonneurs à vélo va ouvrir boulevard Heurteloup, en face de l'office du tourisme.

Objectif : attirer ces touristes à Tours et à consommer en ville

Ce n'est pas un secret, grâce à ce refuge, la ville veut pousser les touristes à s'arrêter dans le centre ville. Et peut être à poursuivre un peu plus que prévu leur séjour ici. Pour ça, elle a libéré un local de 125 mètres carré. A l'intérieur, les cyclistes pourront par exemple se reposer dans la salle commune, se ressourcer à la caféteria. Recharger leur téléphone ou encore prendre une douche. Ils pourront aussi s'informer sur les différents itinéraires cyclables.

Un atelier mécanique. Des casiers sécurisés.

L'endroit - c'est essentiel - sera aussi équipé d'un atelier dans lequel les cyclistes pourront faire un petit peu de mécanique. Enfin, des casiers sécurisés seront mis à disposition pour déposer des bagages. Concernant les horaires, la ville annonce pour l'instant un créneau assez large qui va de la fin de matinée (10h) jusqu'au soir 20h. Ce refuge coûte 210 000 euros. Il est financé à 75% par la métropole , le reste par la région (60.000 euros).