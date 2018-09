Tours, France

C'est le 4 octobre prochain à 19h que sera inaugurée la nouvelle salle Grenon, une salle construite entre 1954 et 1956 et qui porte le nom de l'adjoint aux sports de l'époque. Une salle qui accueille depuis plusieurs années les exploits sportifs des volleyeurs du TVB*. Tous les tourangeaux sont d'ailleurs invités à cette grande soirée d'inauguration.

Grâce au nouveau parquet, on a gagné 15% de vibration en moins, d'amorti - Pascal Foussard, manager du TVB

Le parquet de la salle Grenon réhaussé © Radio France - NICOLAS Yohan

Des travaux d'1 million 115.000 euros ont été réalisés ces 3 derniers mois dans cette salle par la ville de Tours, la Métropole et le Conseil Départemental, notamment pour répondre aux normes des compétitions internationales. Le club joue grâce à des dérogations depuis des années (CEV et Ligue Française de Volley).

Quatre mètres gagnés en largeur et un nouvel éclairage

Le parquet a donc été rehaussé de 72 centimètres (avec des couches amortissantes) pour gagner en largeur : on passe de 19 mètres à 23 mètres de largeur. Des sièges ont été rajoutés au sommet des gradins pour atteindre une capacité de 3.150 places. Douze loges "Premium" ont aussi été créées tout en haut des tribunes. Un équipement rare, ouvert sur le parquet, avec restauration pour vivre le match en live, comme dans les stades de foot. Une première pour un club de volley. Yves Bouget, le président du TVB explique qu'il faut aujourd'hui du sport spectacle. Si au bout, de 2 minutes, votre spectateur regarde son smartphone, vous avez perdu la partie. On ne peut plus se contenter de citer Tours, champion de France. Il faut citer Tours, champion d'Europe. C'est l'objectif. Les tourangeaux doivent être fiers de leur club, explique Yves Bouget. Il faut qu'on se fixe de nouvelles ambitions et que l'on sorte de notre zone de confort.

Des places "Premium VIP" pour un club de Volley, c'est unique en Europe. Seuls 4 clubs possèdent ce type d'équipements - Yves Bouget, le président du TVB

Un nouvel éclairage a aussi été mis en place. Les sensations sont très bonnes explique Pascal Foussard, le manager. Il faut juste que les joueurs se fassent à de nouveaux repères avec l'éclairage LED (1200 lux). Une vingtaine de place pour les personnes à mobilité réduite sont aussi prévues lors de chaque matchs, sur le terrain, pour vivre pleinement les rencontres.

Les tribunes Nord de la salle Grenon © Radio France - NICOLAS Yohan

La reprise du championnat pour le TVB, ce sera le 12 octobre avec la réception de Cannes.

* 7 fois champion de France / 9 coupe de France / 5 super coupe / 1 titre CEV en 2017(Confédération Européenne de Volley) / 1 Ligue des Champions en 2005