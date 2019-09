Tours, capitale française du ski nautique ce week-end

Tours, France

Les meilleurs skieurs français sont à Tours jusqu'à ce samedi soir ! On parle là de ski nautique. Les Championnats de France Open (en quelque sorte, la compétition phare de cette discipline) battent leur plein au Lac des Peupleraies depuis vendredi. C'est la première fois que ces Championnats posent leurs skis chez nous.

Les plus grands compétiteurs français sont présents

Il y a à peine trois semaines, Manon Costard décrochait son tout premier titre de championne du monde en Malaisie. Elle vient tout juste de finir son premier slalom au lac des Peupleraies. "Super ! _C'est un très bon spot pour skier, bien mieux que ce qu'on a eu, par exemple, aux Championnats du monde_. Il y a moins de mouvement sur le lac, donc on a moins de ressac et de vagues qui arrivent, et pour nous, en slalom, c'est important que ce soit vraiment très lisse. Et là, c'est idéal".

"Un plan d'eau naturel de très bonne facture" confirme le président de la Fédération française de ski nautique Patrice Martin, autrement appelé le Petit Prince, l'un des plus beaux palmarès du sport français. "On a ici un jury international, d'Espagne. On a des juges, d'Espagne, d'Angleterre, d'Allemagne et même du Japon, qui ont l'habitude de voir des belles et grandes compétitions. Et ils ont été surpris de voir la qualité d'un plan d'eau comme celui là, qu'ils ne connaissaient pas pour la plupart d'entre eux".

Le club Touraine Ski Club espère attirer de nouveaux licenciés

Un bon point qui pourrait peser dans la balance pour la désignation de la ville d'accueil des prochains Championnats de France. Grâce à cette première exposition en tout cas, le président du Touraine Ski Nautique, Matthieu Cuellar, espère attirer de nouveaux licenciés. "Ce n'est pas vraiment un sport de masse. Mais _ça a le mérite d'être un sport un peu alternatif, qui permet de pratiquer une activité de glisse quasiment la moitié de l'année, et surtout de faire un sport de change un tout petit peu_". Son club compte plus de 130 licenciés. On en recense entre 15 000 et 18 000 en France.

Les Championnats de France Open se poursuivent toute cette journée au Lac des Peupleraies à Tours, de 10h à 18h. Une épreuve nocturne est aussi prévue à partir de 21h30. L'entrée est gratuite.