Tours, capitale mondiale de la pétanque jusqu'à samedi

Le super boulodrome de Tours accueille cette semaine (du 7 au 11 mars) le "Trophée l'Equipe". Les 12 meilleurs équipes du monde seront présentes, une répétition générale avant les mondiaux en Belgique dans un mois.

C'est l'une des plus grandes compétitions de pétanque au monde, et elle va se jouer à Tours à partir de ce mardi. Il s'agit du fameux trophée L'Equipe créé par le journal et la chaîne du même nom. Une compétition qui est "une première" dans le monde de la pétanque et qui est pour la première fois inscrit au calendrier international.

Madagascar, la meilleure équipe du monde

Les meilleures nations au monde sont déjà présentes à Tours et s’entraînent actuellement dans le boulodrome du parc des expos (12 équipes au total avec 3 formules de jeu). Il y a bien sûr les champions du monde, l'équipe de Madagascar, mais aussi le Bénin, vice-champion du monde, et bien entendu tous les pays latins, la France, l'Italie, et l'Espagne. Sans oublier la Tunisie et même la Thaïlande. A un mois des championnats du monde en Belgique, ce trophée "L'Equipe" est une véritable répétition générale pour toutes ces grandes équipes.

Une magnifique vitrine pour le nouveau boulodrome de Tours

Le comité départemental d'Indre-et-Loire de pétanque n'attendait que çà. Car le nouveau boulodrome n'a jamais eu de compétition d'une telle importance. Le bâtiment s'étend sur 2600 m2. Situé à Rochepinard, il abrite 37 pistes de pétanque et de jeu provençal. Il peut accueillir 200 spectateurs, mais il y en aura beaucoup plus pendant les quatre jours de compétition. En outre, ce sera une formidable publicité pour la ville de Tours, l'Equipe TV va retransmettre tous les matches en direct jusqu'au 11 mars.