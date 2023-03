Tours : carton plein pour la dernière des Bodin's

On a ri a gorge déployée ce week-end au parc des expositions de Tours. Les Bodin's, Vincent Dubois (Maria) et Jean-Christian Fraiscinet (Christian) jouaient pendant quatre jours leur spectacle "Grandeur Nature". Les quatre dates étaient complètes. Ce spectacle populaire aura duré 7 saisons et attiré plus de 2 millions de spectateurs partout en France. Cette tournée est la dernière pour ce spectacle, qui sera tout de même en plein air à Descartes cet été.

Il y avait foule pour voir le duo tourangeau-berrichon. Et dès l'entrée, le décor attire l'oeil. "Grandeur Nature", un nom bien trouvé tant on dirait une vraie ferme. Ce qui d'ailleurs n'échappe pas aux spectateurs, qui retrouvent un bout de leur enfance, comme Alain, "on a connu ça nous dans le temps. On n'est pas la première jeunesse non plus. Mais j'ai connu ça quand je vivais à la campagne, il y a quelques années, où les toilettes étaient dans le fond du jardin, comme là". Les toilettes, mais aussi la petite ferme, avec de vrais animaux... comme Mélenchon l'âne, Ratatouille le chien ou bien encore Zemmour le coq !

La scène ou ferme "Grandeur Nature" des Bodin's © Radio France - Julien Pujol

La proximité, recette du succès

Les Bodin's ont su parler au public en adaptant leur spectacle à l'actualité. On y aborde avec humour le vaccin contre le covid-19 et même la réforme des retraites ! Toujours avec tact. C'est ce qui donne cette proximité avec le public comme l'explique Marie-Claude, "ils ne sont pas fiers, c'est naturel. On a l'impression de parler à quelqu'un de la famille".

Une recette qui fonctionne, la salle est pleine à craquer. Au premier rang, Anne, berrichonne, est une fan, "je les ai vus sur Angers, Poitiers, Châteauroux il y a quelques semaines, hier soir et aujourd'hui. Et on ne s'en lasse pas des moments comme ça, de fou rires, d'humour. Et nos Berrichons, on les aime." Attention, tourangeau-berrichon. Vincent Dubois, alias Maria, est originaire d'Abilly, près de Descartes, en Indre-et-Loire. Jean-Christian Fraiscinet vient lui de Valançay dans l'Indre.

Tournée d'adieu

Cette tournée d'adieu aura en tout cas eu son succès auprès des Tourangeaux puisque les quatre dates étaient complètes. Le spectacle se joue encore jusqu'au mois de mai. Mais déjà, nombreux sont les Tourangeaux qui ont prévu d'aller voir le spectacle en plein air à Descartes cet été !

À la fin de la représentation, le duo a confié aux spectateurs tourangeaux que l'écriture d'un nouveau spectacle était en cours, mais aussi d'un nouveau film..

