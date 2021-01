La bibliothèque de Tours dévoile son palmarès 2020 d'emprunts de livres, films ou encore CDs. Tour d'horizon de ce que vous avez le plus lu, regardé et écouté cette année.

Tours : ce que vous avez le plus lu, regardé et écouté en 2020

La bibliothèque de Tours est restée ouverte en click and collect (photo d'illustration)

La culture n'était pas totalement confinée en 2020. Grâce au click and collect, la bibliothèque de Tours a pu continuer de nous faire bénéficier de ses collections. Livres, films, ou encore CDs, elle dévoile le palmarès des documents que vous avez le plus empruntés cette année.

Une biographie dessinée en tête des livres lus

Petit Pierre. La mécanique des rêves est le livre que vous avez le plus dévoré. Cette bande-dessinée raconte la vie de Pierre Avezard, artiste bricoleur et touche-à-tout, qui a passé toute sa vie non loin de la Touraine, dans le Loiret.

Petit Pierre. La mécanique des rêves, de Florence Lebonvallet et Daniel Casanave The Quintessential Quintuplets, de Negi Haruba La plus précieuse des marchandises, de Jean-Claude Grumberg

En littérature jeunesse, les classiques au goût du jour

Les bandes dessinées qui ont traversé les générations ont été plébiscitées par les plus jeunes. A l'instar des aventures de Lucky Luke.

Lucky Luke. Le Juge Léonard. Y a du génie dans l'air Madame Adolphine

Entre drame et comédie pour les films

Vous avez été à la fois friands de drames et de comédies. Votre premier choix est d'ailleurs une mini-série américaine, Olive Kitteridge, réalisée par Jane Anderson. L'histoire d'une femme, Olive, qui observe et connaît tous les secrets de son village, mais est rattrapée par ses démons.

Olive Kitteridge, de Jane Anderson Damien veut changer le monde, de Xavier de Choudens Les crevettes pailletées, de Cédric La Gallo et Maxime Govare

Les productions américaines toujours en tête des films jeunesse

Les grosses productions américaines qui revisitent des classiques ont eu le vent en poupe chez les jeunes.

Pixels Dumbo Ninja Turtles

De la musique pour nous faire bouger

Pour nous envoyer des ondes positives, l'album que vous avez le plus emprunté est un album de rock, le dernier du groupe The Black Keys.