Tours : crise sanitaire oblige, l'arrivée de la 114e édition cycliste Paris-Tours se fera sans public

C'est l'une des plus anciennes classiques cyclistes en France. La 114e édition de Paris-Tours se déroule aujourd'hui. 213 km entre Chartres et Tours.

22 équipes au départ, 152 coureurs parmi lesquels le Danois Soren Kragh Andersen vainqueur de l'édition 2018 et surtout vainqueur de 2 étapes sur le dernier Tour de France. Parmi les français présents citons Romain Bardet ou encore Warren Barguil. Mais dans le peloton il y aura le Tourangeau Jonathan Hivert (Total Direct Energie). Il n'avait plus disputé Paris-Tours depuis 2013. Particularité cette année, avec la crise sanitaire, le public n'est pas autorisé à prendre place à l'arrivée avenue de Grammont. Les coureurs arriveront depuis la commune de Vouvray et emprunteront l'itinéraire suivant : Quai Paul Bert, Quai du Portillon, Pont Napoléon, Avenue Proudhon, Rue Boyer, Place St Eloi, Rue Giraudeau, Boulevard Jean Royer, Avenue Grammont pour l'arrivée.

Le parcours d'arrivée à Tours - Police Indre-et-Loire

Une chance que Paris-Tours ne soit pas annulée

Contrairement à d'autres épreuves la classique Paris-Tours n'a été ni décalée ni annulée (on pense à Paris-Roubaix). Une saison perturbée pour les coureurs professionnels à commencer par le Tourangeau Jonathan Hivert qui a mis du temps à retrouver ses jambes.

Jonathan Hivert le coureur de Total Direct Energie Copier

L'arrivée sera jugée entre 14h30 et 15h.