Tours : des baigneurs malgré l'interdiction d'aller dans la Loire

Sur les berges de la Loire, entre le pont Wilson et Napoléon, des dizaines de baigneurs profitent de la fraîcheur de l'eau. Une majorité est au courant de l'interdiction, valable depuis 2007, mais beaucoup savent aussi qu'ils ne risquent pas grand chose. Quand les forces de l'ordre sont de passage, elles font avant tout de la prévention.

Un air de vacances

Anaïs et Marie-Lou se retrouvent autour d'un pic-nique. "On n'a pas de piscine chez nous, explique Anaïs, et l'été je vois souvent des personnes se baigner ici donc je me dis, s'ils le font, pourquoi pas le faire aussi ? ". Un peu plus loin, Mathieu, bière et cigarette à la main, patauge dans l'eau. Il vient ici depuis 10 ans. "Ma fille a appris à nager ici. En plus, les pompiers sont là en cinq minutes, et on est à dix minutes de l’hôpital." argumente t-il. Mais il reconnaît que ça reste dangereux.

"Il y a des endroits où ça tombe vite. L'eau arrive aux hanches, et le pas d'après, ça remonte aux épaules".

Les courants, et les trous dans le sable ne sont pas les seuls dangers. Des troncs d'arbres, bouts de verre et autres métaux peuvent aussi être présents dans le fleuve. Se baigner dans cette zone sauvage et non surveillée comporte également des risques sanitaires.

Cyanobactérie : le risque sanitaire

Pascal Grossier est ingénieur du génie sanitaire à l'ARS Centre Val de Loire. Les cyanobactéries sont l'un des indicateurs hautement surveillés dans les zones de baignades encadrées. "On peut se retrouver avec des symptômes comme des irritations de la peau, du nez, de la gorge des yeux. Par ingestion : des possibilités de maux de ventre, de diarrhées, de vomissements, de nausées... Et plus rarement des dommages au système nerveux et au foie".

En 2019, la préfecture avait déjà rappelé le danger des cyanobactéries pour les hommes et les animaux lors des baignades dans les zones non surveillées.