Tours : des chefs Tourangeaux donnent de leurs personnes et leurs talents pour une bonne cause

Tours, France

Le don du sang est irremplaçable et plus que jamais indispensable pour sauver des vies, Il n’existe pas aujourd’hui de produit capable de se substituer complètement au sang humain.

En France, 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les malades. En Indre et Loire, les besoins s’élèvent à 600 dons par semaine.

https://dondesang\.efs\.sante\.fr/

Et pour la dixième année l'établissement Français du sang organise donc une collecte ce vendredi 27 septembre 2019 à l'hôtel de ville de Tours de 12h30 à 18h30, un don gastronome car en effet, les donneurs sont en effet remerciés de leur geste par des collations concoctées par des grands chefs Tourangeaux.

Il s'agit de verrines salées et sucrées crées par Thierry Jimenez de l'auberge du XIIe siècles à Saché, Nicolas Renault du bistrot des belles caves à Tours , Yoann Bourdais du restaurant le XII à Luynes, Philippe Brohan de l'Opidom à Fondettes et nouvel arrivant pour cette dixième édition, Nicolas Léger pâtissier à Tours.

Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg et bien sûr être en bonne santé

Rdv ce vendredi à l'hôtel de ville de Tours entre 12h30 et 18h30 pour pour l'opération gastronome et on peut aussi donner son sang tous les jours au CHU Bretonneau, bd Tonnelé à Tours