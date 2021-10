Tours : des enfants apprennent à nager grâce au Secours populaire à la piscine du lac

Chacun leur tour, ils se jettent à l'eau. Pendant ces vacances de la Toussaint, une vingtaine d'enfants participent à des cours de natation, au centre aquatique du lac, à Tours. Des enfants issus de familles aidées par le Secours populaire, qui apprennent à se débrouiller dans l'eau et à nager, lors de cette 8e édition de l'opération "Comme un poisson dans l'eau".

Apprendre à flotter et se déplacer dans l'eau

"On saute, on prend des frites, on va sous l'eau et on fait des petits parcours", résume Rahma. Des exercices qu'elle fait tous les jours avec ses petits camarades, pendant une heure. "Il y a des choses que je ne savais pas faire, mais que j'ai appris, comme la pierre ou la tortue", raconte Ritaj. "J'ai appris à nager sans me boucher le nez", ajoute Shaineze.

Guéwen Decharles, maître-nageur, revoit les bases de la natation avec les apprentis-nageurs du Secours Populaire. © Radio France - Chloé Martin

Ces enfants de 8 à 12 ans savent déjà se débrouiller dans l'eau, mais revoient les bases. "On a renforcé la flottaison, qui est l'élément principal après la découverte du milieu aquatique. Pour la plupart, ils arrivent à se déplacer sur le ventre et sur le dos", explique Guéwen Decharles, maître-nageur.

Éviter les noyades

Une maîtrise essentielle pour éviter les noyades. "Quand ils sont en capacité de flotter, de passer sous des obstacles et de se déplacer tout seul, ça peut au moins laisser le temps à un surveillant de les voir s'il y a un problème, et éviter des accidents", rappelle le maître-nageur. Un enjeu important quand on compte 1.119 noyades accidentelles cet été en France, entre juin et août.