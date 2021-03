Tours : des performances artistiques pour défendre la culture sur le parvis du Théâtre Olympia

"Moi, je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout". La reprise de Dalida résonne sur le parvis du Théâtre Olympia à Tours, ce samedi après-midi. Plus qu'une chanson, un cri pour que les artistes et la culture ne meurent pas dans l'ombre. Toute la journée, de 9h30 à 18h, une cinquantaine de chanteurs, musiciens, danseurs ou encore comédiens tourangeaux se sont relayés toutes les dix minutes, pour une courte performance.

Le plaisir de retrouver un public

Une belle occasion pour Yohna Lalanne de ressortir son violon et de partager au public un peu de musique celtique. "J'avais vraiment envie de fêter la Saint-Patrick [rires]. Même si ce n'est que dix minutes, c'est déjà ça. Quand on a une opportunité de montrer notre soutien au mouvement, en plus avec notre art, c'est vraiment un pur bonheur !", sourit-elle.

Le plaisir est partagé par le public, nombreux devant le théâtre, ce qui réjouit son directeur, Jacques Vincey. "Il y a un petit vent froid dehors, mais il est largement compensé par le bien que ça nous fait aux uns et aux autres. Evidemment aux artistes qui peuvent s'exprimer mais aussi aux spectateurs qui peuvent réapplaudir. Ça nous réchauffe, les mains et le cœur !"

Dix minutes pour partager, émouvoir ou faire passer un message

Chaque artiste est symboliquement rémunéré pour sa prestation et bénéficie de "dix minutes essentielles", dix minutes de liberté d'expression. Nicolas Fernandez, trompettiste, en profite pour donner un concert en improvisation, tandis qu'Anne-Laure Renard, danseuse dans la compagnie Sic, propose une performance autour des journaux papier. "Je les ai pris un par un et je les ai froissés et introduits dans mon costume. Peut-être cette idée qu'on est boulimiques et gavés d'information".

Dix minutes de partage entre les artistes et le public au rendez-vous, ce samedi après-midi. © Radio France - Chloé Martin

Parfois, le message est davantage politique. Chamblas Rêveil a spécialement composé une chanson pour la mobilisation, qu'il interprète devant le public. "C'est un hommage à la Commune, pour son 150e anniversaire, et un texte pour le mouvement qui débute. Non seulement la création et l'expression sont indispensables à la société, mais il y a aussi l'accès à la culture et à la pratique musicale et artistique", plaide l'auteur-compositeur-interprète.

Tous les artistes n'espèrent qu'une chose : retrouver durablement la scène et le public. Mais en attendant d'obtenir la réouverture des lieux de culture, la mobilisation se poursuit, notamment avec l'occupation du Grand Théâtre et du Théâtre Olympia.