Tours : deux sculptures de Rodin aux enchères ce samedi

Deux Rodin, une sculpture en bronze (à gauche) et un buste en terre cuite (à droite) vont être vendues aux enchères ce samedi 26 novembre, à Tours.

Elles sont dévoilées pour la première fois, ce samedi 26 novembre, à l' hôtel des ventes Giraudeau , à Tours : deux sculptures d'Auguste Rodin vont être proposées aux enchères. "La première œuvre, c'est un buste de jeune femme en terre cuite ; la deuxième, un bronze, avec une mère qui cajole son bébé", explique maître Bertrand Jabot, le commissaire-priseur.

Ces pièces appartiennent à une habitante de Tours. "La découverte, elle est simple", explique maître Jabot : "Il y a 10 ans, je fais un inventaire avec un notaire. Il me présente la propriétaire, qui veut une estimation de ces œuvres de Rodin."

Le buste en terre cuite de Rodin, mis en vente aux enchères ce samedi 26 novembre. Estimation : entre 15.000 et 20.000 euros. © Radio France - Pierre Pillet

Cette Tourangelle lui explique alors comment elles sont entrées dans sa famille. Dans les années 1870, "son aïeul, chimiste et verrier, a une entreprise juste à côté de l'atelier de Rodin, rue Le Brun, à Paris." Tous les deux se côtoient. Le sculpteur "vient faire cuire un certain nombre de pièces" chez cet industriel. À l'époque, Rodin "est méconnu. En remerciement de services rendus et d'une aide financière, il remet à cet aïeul le buste en terre cuite."

40 ans plus tard, un deuxième Rodin

Dans les années 1910, le petit-fils contacte Rodin afin de lui acheter une autre œuvre, intitulée La jeune Mère à la grotte (ci-dessous). Le site Interenchères explique que cette pièce a été créée "vers 1885 (...) époque où le sculpteur vit une relation passionnée avec Camille Claudel. Tous deux partagent un désir d'enfant, qu'ils révèlent dans leurs créations."

La sculpture en bronze de Rodin, mise en vente aux enchères ce samedi 26 novembre. Estimation : entre 80.000 et 100.000 euros. © Radio France - Pierre Pillet

Les deux œuvres "sont documentées par des archives au musée Rodin , ce qui fait une plus-value importante, puisqu'on est sûrs de l'origine" assure maître Jabot.

Un risque de les voir partir à l'étranger

Les deux pièces sont ensuite arrivées jusqu'à sa propriétaire actuelle. Le buste en terre cuite est estimé "entre 15.000 et 20.000 euros, la sculpture en bronze entre 80.000 et 100.000 euros" détaille maître, qui Jabot. Il s'attend à les voir partir hors de notre région : "Toutes les grosses pièces qu'on vend partent à l'étranger. La dernière œuvre de Rodin qu'on a vendue est partie en Belgique, il me semble" relève le commissaire-priseur.

La vente démarre à 14h et les deux sculptures vont être présentées aux alentours de 15h30.