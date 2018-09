Tours, France

En avant-première des Journées européennes du Patrimoine, le CCCOD de Tours, dans le Haut de la Rue Nationale, inaugure une œuvre extérieure lumineuse, ce vendredi 7 septembrree dès 19h15. Il s'agit d'une oeuvre intitulée "Listen to your eyes", signée de l’artiste italien Maurizio Nannucci. Elle sera inaugurée en présence de l'auteur. L’injonction malicieuse « Ecoutez vos yeux ! », est écrite en tubes-néons et sera visible sur le toit du Centre d’art, dès la tombée de la nuit.

Cette oeuvre est mise en dépôt par les collections nationales du CNAP, le Centre National des Arts Plastiques.