Tours : et si votre photo servait à la prochaine campagne de promotion touristique ?

Tours, France

La Métropole de Tours lance du 21 août au 20 septembre, le jeu-concours "Le cliché inattendu" sur Facebook et Instagram. Le but : vous photographiez et postez le cliché d'un lieu, d'une découverte, d'un instant.....qui représente l'art de vivre à Tours. Cette photo, si elle est retenue, servira de visuel à la prochaine campagne "Tours l'inattendue", en 2020.

Cette campagne de promotion visible à Paris dans le Métro, les Gares SNCF.... a été lancée en 2017 avec plusieurs visuels (CCC OD, Guinguette de Tours sur Loire, Jardins de Villandry, Loire à vélo), trois nouveaux visuels sont venus étoffer la collection en 2018 (Place du Monstre, Place Plumereau, Vins de Loire), un visuel spécial « fêtes de fin d’année » est sorti en décembre 2018, et deux visuels sont venus illustrer la saison 2019 (Tours Charlemagne, Balade en Gabare).

Comment participer ?

1 - Disposer d’un compte Facebook ou Instagram

2 - Prendre le « Cliché Inattendu » dans l’une des 22 communes de la Métropole

3 - Poster votre photographie sur le Facebook ou l’Instagram de Tours Métropole Val de Loire avant le 20 septembre à minuit

4 - Ajouter dans la description de votre photographie, le hashtag #clicheinattendu et la commune dans laquelle votre photo a été prise

Comment se déroule la délibération ?

Dans le cadre de ce jeu concours, un jury composé d’un représentant de l’Office du Tourisme, un représentant de l’agence SoixanteSeize et un représentant de la Direction de la communication de Tours Métropole Val de Loire désignera entre un et trois gagnants parmi les participants. La ou les photographies gagnantes pourront inspirer l’élaboration du ou des visuels de la prochaine campagne de « Tours l’Inattendue » en 2020.