Tours : être ramasseur de balle à Roland-Garros, le rêve réalisé de Lilian Peurois

Âgé de 14 ans et licencié au Réveil Sportif de Saint-Cyr-sur-Loire, Lilian Peurois s'apprête à vivre deux semaines folles sur la terre battue de Roland-Garros. Sélectionné parmi plus de 3000 candidats, l'adolescent officiera comme ramasseur de balle sur les différents courts du mythique tournoi parisien.

" C'est extraordinaire d'être là, de pouvoir approcher les joueurs de très haut niveau ", explique Lilian. Après les qualifications, le jeune homme va découvrir le tournoi officiel qui commence dimanche. " Quand on voit la vitesse des balles aux entraînements, on se dit que cela n'a rien à voir avec ce qu'on fait en club. J'ai hâte que ça commence ".

En attendant Nadal...

Après avoir raté les sélections une première fois, Lilian a bien saisi sa chance pour l'édition 2020. Mais pas de pression garantit-il. " Quand on est sur le terrain, on se concentre sur nos gestes et sur les balles. On n'a pas le temps de penser à autre chose ".

Grand fan de Rafael Nadal, Lilian espère maintenant pouvoir croiser son idole. " Je sais pas comment je réagirais de le voir d'aussi près. Mais ce serait vraiment super ". L'Espagnol sera justement ce dimanche sur le court Philippe Chatrier pour y défier le Biélorusse Egor Gerasimov.