Tours FC : débloquer le compteur face à Reims

Bon dernier et n'ayant toujours pas inscrit le moindre but en deux journées de championnat, le Tours Football Club reçoit Reims ce vendredi soir à 20h, un adversaire qui au contraire réalise le début de saison parfait.

Cela peut ressembler à un duel des extrêmes. Ce vendredi soir, le Tours FC, dernier, reçoit Reims, leader ex aequo d'un championnat de Ligue qui n'en est il est vrai qu'à sa troisième journée. Mais il est temps de débloquer le compteur pour le Tours FC. Certes, l'heure n'est pas encore à la panique : "on n'est qu'à 6 points du premier, on est en course pour la montée" ironise même le milieu Bryan Bergougnoux. Il n'empêche, les chiffres parlent d'eux-même : aucun point dans la besace, aucun but marqué, cinq encaissés. La victoire en Coupe de la Ligue face à Niort mardi 4-1 a permis de retrouver un peu de confiance. "Le but du jeu c'est de confirmer face à Reimsce qui a été bien fait mardi" prévient l'entraîneur Gilbert Zoonekynd.

"Des poids plume face à un poids lourd"

Au delà de l'écart au classement, ce match sera une véritable opposition de style. _"Reims est une équipe très physique" juge Bryan Bergougnoux. "Nous on sait qu'on n'est pas une équipe très athlétique. Si on commence à parler de combat, ce sera difficile. Il va falloir trouver d'autres armes : du jeu en mouvement, de l'intelligence, un peu de vice."_ Pour lui c'est bien simple : Reims est actuellement la meilleure équipe du championnat. Autant dire qu'il ne s'agit sans doute pas de la victime rêvée pour débloquer le compteur.