Tours : fermeture du second étage du musée des beaux-arts

Un faux-plafond est détériore dans une salle, au second étage. La ville met tout eu œuvre pour réparer.

Tours, France

La ville de Tours précise qu'en raison de la détérioration du faux-plafond dans une salle, le second étage du musée des beaux-arts de Tours est fermé par mesure de sécurité à compter de ce mercredi 6 mars 2019.

Tout est mis en place pour réparer le plus rapidement possible, et permettre ainsi un accès normal au site.