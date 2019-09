Tours : Festival International du Cirque en Val de Loire - 3 jours en Italie, du 27 au 29 septembre

Il a déjà attiré plus de 28 000 visiteurs. Du 27 au 29 septembre, le plus grand chapiteau d'Europe revient à la Gloriette, à Tours, pour la troisième fois. La crème des artistes circassiens, un Pays à l'honneur et une Madame Loyal : Le festival international du cirque s'annonce palpitant.

Tours, Indre-et-Loire, France

Tours, capitale du cirque

Après 3 jours de montage du gigantesque et magnifique chapiteau, la Gloriette devient pour trois jours la capitale du cirque mondial. 14 numéros de 13 nationalités rassemblés dans un spectacle de 2H15 pour une compétition internationale... Les festival international du cirque en Val de Loire est une étape majeure vers la consécration des artistes au festival de Monaco. C'est aussi un moment exceptionnel pour le public tourangeau qui aura le privilège de voter pour le palmarès, aux côtés d'un jury de professionnels.

C'est également un événement fédérateur : 60 bénévoles chaque année, un orchestre en "live", des danseuses, un vétérinaire entièrement dédié au bien-être et à la santé des animaux et, nouveauté cette année, un village gourmand dans la plus pure tradition des sorties tourangelles.

3 jours de montage pour le plus grand chapiteau d'Europe - TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

L'Italie invitée d'honneur.

Deux artistes majeurs du cirque mondial représenteront avec un immense talent la patrie de Verdi. Fumagalli, d'abord. « Clown d’Or » au Festival International du cirque de Monte-Carlo et vedette de l’émission le Plus Grand Cabaret du Monde sur France 2, on dit de lui qu'il est le meilleur clown du moment. Bruno et Flavio Togni, ensuite. Le duo, spécialiste des numéros équestres présentera le numéro qui leur a valu un « Clown d’Or » au Festival International du cirque de Monte-Carlo.

Un chapiteau féérique - TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Le magnifique chapiteau étoilé du festival verra également se produire près d'une quinzaine d'artistes aux talents multiples pour des numéros de jonglerie, d'équilibre, de main à main, cordes à sauter, trapèze volants, et autres sangles aériennes. Des animaux étonnants se feront complices du spectacle puisqu'on pourra voir des chats et des animaux de la ferme.

Un festival au féminin

Le Festival International du cirque est un événement résolument moderne. En effet, ce n'est pas un Monsieur Loyal qui animera ce spectacle mais une Madame Loyal. C'est une française talentueuse et aux multiples savoir-faire qui endossera ce costume emblématique du monde du cirque : Laure Bontaz. On la compare parfois à une Mistinguett qui aurait la gouaille d'Arletty. Celle qui est passée par la comédie mais aussi les arts lyriques n'aura pas son pareil pour créer une atmosphère magique et mettre en valeur la personnalité et le talent de chacun des artistes présents.

Laure Bontaz, Madame Loyal du festival - TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Une autre femme joue un rôle crucial dans ce festival : Christine Onillon. C'est elle qui a réalisé le Turon d'Or, trophée tant convoité par les artistes qui se produisent sous le chapiteau de la Gloriette. Après Laurence Dréano pour la première édition et Michel Audiard pour la seconde, la tourangelle a créé un trophée majestueux, sous le signe du cheval, pour cette troisième édition.

6 représentations et une exposition

Petits et grands pourront assister à ce spectacle grandiose vendredi 27 septembre à 20H30, Samedi 28 à 10H, 17H et 20H30 et dimanche 29 à 10H et 16H30. Le chapiteau se remplit très vite. Vous pouvez réserver vos billets sur le site internet du festival et gagner vos invitations en écoutant France Bleu Touraine

Une exposition pour tous - TOURAINE LE DEPARTEMENT

Notez que le 27 septembre marquera également le coup d'envoi d'une magnifique exposition à l'Hôtel Goüin à Tours : "Les étoiles du cirque". Ouverte jusqu'au 3 novembre de 14H à 18H, elle permettra à tous de se plonger dans les plus belles pages de l'histoire du cirque. Entrée gratuite