Tours : Gauthier Dumont retrace l'histoire du Glam Rock dans "Glam Rock Odyssée"

Le glam rock a divisé l’opinion dès son apparition ; entre fascination et dégoût, il divise toujours aujourd’hui.

On le cantonne au kitch de mauvais goût, ou bien on l’apparente à un char de la Gay Pride, mais on en oublie ses codes originaux, ses innovations, ses tubes, ses artistes ainsi que son héritage culturel ruisselant bien plus loin que dans les contrées musicales. Ce livre revient sur un « plan culte », l’essence d’un apogée et l’apothéose d’une postérité.

"Ce livre est la déclinaison amplifiée d’une conférence que j’ai donnée et d’où est issue l’idée d’écrire ces pages". Gauthier Dumont.

Le glam rock a fécondé la planète rock à grand coup de reins pailletés, dans un orgasme de couleurs et d’ironie. C’est ce qu’espère restituer cet essai commencé pendant un certain confinement du covid19. Car le glam, comme étreinte de coït artistique intemporel, est une parenthèse rayonnante de désinvolture et d’inconvenance.

Gauthier Dumont, un auteur loin d'être inconnu !

Musicien, auteur, compositeur et animateur socio-culturel, Gauthier Dumont obtient le diplôme de la Music Academy International de Nancy en 2009. Après avoir commencé par la guitare et le piano, il se spécialise dans le coaching vocal et de groupe. Ce cinéphile passionné par la culture rock est interpellé dès son plus jeune âge par des artistes comme Bowie, Elton John ou Roxy Music. Après une multitude de projets, il fait désormais partie du duo Poppy Club et poursuit son engagement éducatif et culturel

Un livre indispensable pour tous les amoureux de musique

"Glam Rock Odyssée" est une étude fondamentale pour tous ceux qui s’intéressent au rock, mais aussi à la culture pop, à la mode, à la littérature, au cinéma ou aux évolutions sociales ! Non seulement le jeune auteur relate en détail l’histoire du glam rock et de ses grandes figures, mais surtout il en analyse les mécanismes, le contexte et les répercussions de ce courant artistique sur la culture mondiale. Un livre pour découvrir, pour s’émouvoir, mais surtout pour réfléchir et comprendre les enjeux de ce mouvement exceptionnel.

Glam Rock Odyssée, le livre du chinonais Gauthier Dumont.

