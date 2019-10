TOURS : Gospel pour 100 voix au palais des congrès le 23 novembre 2019.

Avec plus de 200.000 albums vendus et 1.000.000 de spectateurs, ce spectacle est le plus grand show de Gospel au monde. A ne pas rater à Tours le samedi 23 novembre 2019 au Palais des Congrès pour une seule représentation à 20h30.

Tours, France

Comme son nom l’indique c’est un groupe de Gospel composé de plus de 100 chanteurs et musiciens de nationalités et de confessions différentes. Algérie, Angleterre, Argentine, Bali, Bénin, Brésil, Chili, Cap Vert, Comores, Cameroun, Congo, Espagne, France, Guinée, Haïti, Ile Maurice, Italie, Jamaïque, Laos, Madagascar, Maroc, Tunisie, USA, Suisse, Martinique, Guyane, Guadeloupe et de la Réunion.

En 2016, l'émission télévisée anglaise « Britain's Got Talent » (connue en France sous le nom de « La France a un incroyable talent ») leur a permis d'acquérir une popularité internationale. Leur passage télévisé a été vu par plus de 12 000 000 de téléspectateurs et les retransmissions Youtube de leurs passages ont été vu plus de 33 000 000 de fois.

Le Gospel rappelle les chants des esclaves dans les champs de coton à l'époque de l'Amérique du XIXe siècle. Le groupe « Gospel pour 100 voix » est né en mai 1998 à l'occasion du 150ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France. 100 chanteurs de Gospel du monde entier s’étaient réunis ce jour-là lors d'un concert au Palais des Sports de Paris pour rendre hommage aux victimes de l’esclavage.

Samedi 23 novembre à 20h30 au Palais des Congrès de Tours

À partir de 39 € - Enfant de moins de 12 ans : 19 €