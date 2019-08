Tours : Holiday On Ice le nouveau spectacle 2020 arrive.

Chaque année, Holiday On Ice vous transporte au cœur d’une nouvelle aventure sur glace. Ils préparent déjà pour 2020 un spectacle à couper le souffle ! Ce sera les 28 et 29 mars au Parc expo de Tours.

Tours, France

Holiday on ICE

Des chorégraphies exceptionnelles, des costumes et des décors somptueux et toujours un très haut niveau de patinage…

Holiday On Ice vous offre des shows gravés à jamais dans vos mémoires et vos cœurs ; une success-story qui dure depuis maintenant plus de 75 ans. L’histoire du nouveau spectacle est encore secrète mais nous pouvons déjà vous dire que les patineurs s’entraînent tous les jours, que les créateurs des costumes dessinent, assemblent et cousent les 350 costumes nécessaires au spectacle, et que les décorateurs travaillent sans relâche à donner aux incroyables tableaux d’Holiday on Ice.

BILLETTERIE : 02 47 31 15 33

www.az-prod.fr