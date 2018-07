Tours, France

Samedi a été inauguré "Le Maine", une réplique des Gabares du 19e, un chaland traditionnel de Loire, propriété de la Ville de Tours. L'exploitant du navire, l'association Boutavant" a décidé de refaire ce bateau en 2017. Grâce à cette rénovation, elle va pouvoir transporter touristes et tourangeaux.

La navire d’importantes modifications : bordé rehaussé, structure renforcée, pose de plats bords et de serres, cloisons étanches. L'objectif est d’en faire un bateau à passagers.

Une navigation en toute sécurité sur une réplique d'une gabare du 19e - Ville de Tours. V.Liorit

Aujourd’hui, « Le Maine » avec ses quinze mètres de long pour cinq mètres de large, peut transporter 64 passagers dans sa structure faite de chêne et de douglas. Cette réplique des gabares pèse 9 tonnes à vide et peut charger 30 tonnes de fret. Son fond plat et sa largeur relativement importante lui permettent de passer dans très peu d’eau. Un atout essentiel pour la navigation ligérienne. La ville de Tours et la Région Centre Val-de-Loire ont participé à la rénovation du bateau à hauteur de 25.000 euros.