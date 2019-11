Tours : l'Abbaye royale de Beaumont redécouverte sous les casernes Beaumont-Chauveau

Tours, Indre-et-Loire, France

Des fouilles sont actuellement réalisées par" (Institut national de recherches archéologiques préventives) avant que ne commence le chantier d'un nouveau quartier d'habitation à Tours.

Une redécouverte entre les pelleteuses et les tas de gravats

Lorsqu'on arrive sur le chantier de démolition, on est bien loin de la splendeur de cette Abbaye royale ! Entre la boue, les trous d'eau et les tas de gravats, il faut une certaine imagination pour retrouver ce site occupé avant l'an 1000. "Un site exceptionnel" comme l'explique Philippe Blanchart l'archéologue en charge de ces fouilles :"Le site des casernes Beaumont-Chauveau correspond exactement à l'emprise d'une Abbaye médiévale, construite au tout début du XIième siècle, en 1002." Et donc sous terre se trouvent les fondations de l'église abbatiale, du cloître, de tous les bâtiments conventuels, les bâtiments de la cour d'accueil et aussi tous les jardins et les vergers.

Même si cette abbaye royale n'avait pas le prestige de celle de Marmoutier, elle était très importante et bien dotée :"L'Abbaye fonctionne de 1002 jusqu'en 1790", explique l'archéologue, "elle est fondée en 1002 par Hervé de Buzançais le trésorier de l'Abbaye de Saint Martin, c'est un ordre bénédictin. Il y avait les religieuses aristocrates qui priaient et celles qui trimaient, c'était la société de l'époque même au couvent !"

La fouille du cimetière de l'hôpital Bretonneau - ©Inrap37

Trois cimetières sur le site dont celui de l'hôpital Bretonneau

Pour l'instant, les fouilles ont mis à jour trois cimetières : l'un daté de l'an 700 à l'an 1000, à l'époque se trouvait là un hameau et un autre, véritable curiosité du site : le cimetière de l’hôpital Bretonneau de 1866 à 1913 : "On a très vite fait le lien avec l'hôpital, on a trouvé des corps très étranges" raconte Philippe Blanchart, "certains ont été inhumés sans leur crane, d'autres ce sont seulement des parties de corps, on a des bras, le bassin et les jambes".

Aucun mystère à cet étrange site funéraire puisque ce lieu était géré par l’hôpital Bretonneau qui y avait son jardin pour nourrir les malades mais aussi un lieu de sépulture : "certaines parties de corps présentaient des traces de découpe typique des hôpitaux par exemple de dissection ou d'autopsie" confirme l'archéologue.

Pour l'instant, plusieurs trouvailles comme une pièce de monnaie en argent datée entre 810 à 840 atteste de l'occupation des lieux bien avant l'abbaye et les archéologues ont aussi retrouvé de la vaisselle cassée datée cette fois des XVIIième et XVIIIième siècles