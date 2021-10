L'ancien footballeur Omar da Fonseca met la main à la poche pour sauver le Tours FC

Un renfort de poids pour le projet de reprise du Tours FC porté par la future Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). L'ancien footballeur de Tours des années 80 et actuel consultant pour beIN Sports, Omar da Fonseca a décidé d'investir en devenant l'actionnaire principal dans le futur capital du club (30%). Pour le moment on ne sait pas à quelle hauteur financière va s'impliquer Omar da Fonseca.

Une arrivée qui apporte de la crédibilité au projet

Selon Guillaume Barré le président délégué du TFC, Omar da Fonseca est "une recrue de choix qui arrive au bon moment, celui d'une offre de reprise qui a été formulée auprès du tribunal de commerce de Tours". Rappelons que le club qui accuse une dette d'environ 2 millions d'euros est placé depuis le mois de mai 2021 en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tours et qu'il est en période d'observation pour une durée de 6 mois.

Vers la fin de l'agonie ?

D'ici la fin du mois de novembre, le Tours FC sera fixé sur son sort. Le tribunal se prononcera sur l'offre de reprise déposée il y a quelques heures par Guillaume Barré (seule offre à ce jour), un projet de reprise qui s'élève à 700.000 euros composé de l'apport financier des supporters, des collectivités et des partenaires économiques locaux, un projet qui ne reprendrait que les actifs du club mais pas les dettes. Mais le tribunal de commerce de Tours peut aussi prolonger de 6 mois la période d'observation et donner ainsi à Jean-Marc Ettori l'actuel propriétaire, la possibilité de trouver un ou plusieurs autres repreneurs. Le tribunal peut également considérer que cette histoire a assez duré et procéder à la liquidation pure et simple du Tours FC.