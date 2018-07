Plus de 10.000 participants devraient encore être au départ des 10 et 20 km de Tours

Indre-et-Loire, France

Le 23 septembre prochain se déroulera la 36ème édition de la grande course à pied d'Indre-et-Loire. Les 10 et 20km de Tours, sans compter le marathon. Un nouveau parcours attend les participants des 10 km. Il suivra les bords de Loire et passera dans l'Abbaye de Marmoutier. Les départ et arrivée se feront eux encore place Anatole France. A deux mois de l'événement, l'organisation recherche des bénévoles. Un millier de bénévoles sont nécessaires pour ce rendez-vous, dont 350 personnes qui vont sécuriser le parcours. On les appelle les bénévoles signaleurs.

350 bénévoles signaleurs nécessaires, 200 sur Tours et 150 sur le marathon

Que rôle auront ces bénévoles signaleurs? "Un poste essentiel" dit le nouveau président des 10 et 20km de Tours Christophe Chinette, "car c'est la sécurité le plus important". Ces bénévoles vont bloquer les intersections avec leur propre véhicule. L'organisation a une assurance spéciale pour la prise en charge du sinistre en cas de souci. Ces bénévoles devront être présents dès 6h30-7h à leur poste. Ils seront libérés à 13h. Outre le grand repas des bénévoles offert, ils se verront gratifier de petits cadeaux comme le tee-shirt de l'organisation.

Comment se porter candidat?

Envoyer un mail à benevoles@nrco.fr

Appeler Brigitte au 02.47.31.70.11

Pour ceux qui n'ont pas de voiture mais qui souhaitent apporter leur contribution à l'organisation, il peuvent toujours candidater. Il y a des postes aux ravitaillements, des postes pour gérer les consignes des participants qui amènent leur sac le matin, des postes logistiques sur les zones de départ et d'arrivée...