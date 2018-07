Tours, France

C'est le prix qui récompense chaque année l'auteur d'un ouvrage d'Histoire de l'art. Le prix Eugène Carrière de l'Académie Française va être remis sous la coupole le 6 décembre à Sophie Join-Lambert, conservatrice et directrice du Musée des Beaux-Arts de Tours, pour l’ouvrage co-publiée avec l’historienne de l’art Anne Leclair : " Joseph-Benoît Suvée, 1743 – 1807".

Ce catalogue raisonné, Joseph-Benoît Suvée 1743-1807, un artiste entre Bruges, Rome et Paris, publie l’ensemble de l’oeuvre de cet artiste, qui comprend près de cinq oeuvres, peintures et dessins. Il a été édité à l’occasion de l’exposition présentée au Musée des Beaux-Arts de Tours, du 21 octobre 2017 au 22 janvier 2018. La rédaction de ce livre a commencé en 2011, Sophie Join-Lambert et Anne Leclair ont travaillé dans différents centres d’archives, notamment à Bruges, ville natale de l’artiste, en France mais aussi à Rome et en particulier à la villa Médicis où Sophie Join-Lambert a eu la chance d’être conservateur invité pendant un mois.