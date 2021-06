Tours : la fête de la musique organisée par la ville annulée en raison des orages

Photo d'illustration fête de la musique en plein air et assis

C'est la fête de la musique de la poisse à Tours ! Après l'arrêté préfectoral de vendredi dernier interdisant les mini-concerts dans les bars de 18 communes d'Indre-et-Loire dont la ville de Tours, ce sont les orages qui auront eu raison des seuls moments de joie prévus en plein air sur les trois sites en configuration assise pouvant accueillir entre 200 et 500 personnes selon les endroits. Trois scènes mises en place par la municipalité, au parc Colbert à Tours nord, sur l'esplanade du château de Tours centre et la troisième aux 2 Lions à Tours sud. Ce lundi soir, l'adjoint à la culture ne parlait pas de report possible.