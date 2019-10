Tours : La Gloriette fête l'automne dimanche 13 octobre

Tours, Indre-et-Loire, France

Pour bien des tourangeaux, le Parc de la Gloriette est un véritable poumon vert dans l'agglomération. C'est aussi un lieu privilégié d'éducation à la nature, de loisirs en famille et de grands rendez-vous culturels. Ce sera encore le cas ce dimanche avec la fête de l'automne. Au programme : des ateliers créatifs, des animations natures, des produits locaux et de saison et un grand repas solidaire.

Un automne créatif

Pendant toute la journée de dimanche, les animateurs de la Gloriette et les intervenants de divers organismes et associations proposeront des ateliers nature et créatifs à destination de tous les publics. Apprendre à fabriquer des fourmis en fil de fer, des porte-clefs en macramé, des calebasses d'Halloween, savoir utiliser les coloquintes et petites citrouilles, apprendre à trier et recycler... Les visiteurs auront l'embarras du choix. Un atelier maquillage sera également mis à la disposition des petits et des grands et l'ambiance sera assurée avec à 14H, un spectacle de la Compagnie du Petit monde. Au programme : Sons frottés, grattés, tapés, klaxons, tambourins, cymbales et maracas... Un spectacle entre fête, théâtre et univers de marionnettes.

La société d'horticulture de Touraine proposera un atelier coloquintes © Maxppp - Jean-François Frey

Un automne gourmand et local

Artisanat et gastronomie seront également mis à l'honneur à l'occasion de cette fête. Les visiteurs pourront trouver à la Gloriette de nombreux produits locaux : plants de saisons, plantes aromatiques et sauvages, miel, safran de Touraine, biscuits, jouets et ustensiles en bois, savons faits main, bijoux, accessoires "zéro déchets"... Le choix sera très vaste. Une librairie sera présente, tout comme Fil Bleu ou encore la SEPANT. Un bar du potager accueillera les visiteurs tout au long de la journée.

Un automne solidaire

La banque alimentaire sera également présente sur place. C'est d'ailleurs à son profit qu'un grand repas solidaire sera servi le midi (la participation demandée aux convives sera reversée à l'association). Ce repas est organisé par Tours Métropole val de Loire et s’inscrit dans le cadre de la journée de lutte contre le gaspillage alimentaire (le 16 octobre) . Il fédère des associations mais aussi des chefs et des artisans (le pain, par exemple, est offert par un artisan boulanger). Un menu concocté par quatre chefs tourangeaux autour des produits de saison et de circuit court. Pour prendre part à ce repas, il convient de réserver avant le 11 octobre auprès de la Direction du Développement Durable de Tours Métropole Val de Loire, au 02 47 80 11 46.

La fête de l'automne est un rendez-vous gratuit.