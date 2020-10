Tours : la salle de spectacles Le Bateau Ivre reprend la mer

Le Bateau Ivre a repris la mer pour un long voyage sans escale. Après 10 années de fermeture, la salle de spectacles de la rue Edouard Vaillant entièrement refaite à neuf a été inaugurée en présence d'une centaine de spectateurs. Elle peut en contenir 640 mais la jauge était réduite à cause de la Covid. La particularité c'est que ce sont 1800 sociétaires regroupés en coopérative qui ont racheté la salle et payé les travaux pour 270 000 euros. Hier jeudi 8 octobre, l'inauguration a été en soi un spectacle.

La façade du nouveau Bateau Ivre entièrement refaite à neuf © Radio France - Denis Guey

Pirates et corsaires ont mis l'ambiance dans la salle

Capitaine, la salle est complète, largues les amarres ! -un corsaire du Bateau Ivre

Il faudra s'y habituer, le Bateau Ivre est un navire qui mélangera les genres et qui accueillera toutes les formes artistiques

La difficulté pour moi a été de rénover une salle pour concilier toutes les formes artistiques, la pluridisciplinarité. Il a fallu aussi travailler très fortement l'acoustique car l'ancienne salle était déficiente sur la question -Stéphane Martin l'architecte.

Grosse émotion hier chez Michel, le plus vieux sociétaire de la coopérative Ohé du Bateau

J'ai les larmes aux yeux, 10 ans d'attente pour moi qui ai aujourd'hui 90 ans, c'est très émouvant! -Michel le plus vieux sociétaire de la salle

La nouvelle salle pourra accueillir avec les balcons 640 places hors Covid © Radio France - Denis Guey

Aux côtés des sociétaires, les politiques, région, département, métropole et ville de Tours ont apporté leur soutien, et le maire Emmanuel Denis a fait lui aussi le spectacle.

Est-ce que la ville de Tours est sociétaire? Non. Et nous allons remédier à çà, dès le prochain conseil municipal nous voterons 10.000 euros de participation au bateau Ivre et la ville deviendra sociétaire -Emmanuel Denis, maire de Tours

Une aide qui ne devrait pas entamer l'esprit du Bateau Ivre qui a plané fort hier dans la salle

Le Bateau Ivre, c'est de l'amour, tant qu'on s'aime on pourra aller très loin et tout continuera -une passionnée parmi les 1.800 sociétaires

Cette inauguration c'était vraiment le rassemblement des amoureux du spectacle vivant. Tous les sociétaires qui se sont investis dans la reconstruction du Bateau Ivre étaient émus et enthousiastes. La programmation des trois prochains jours jusqu'à dimanche reste un mystère qui n'a pas été dévoilé hier. On sait en revanche que les spectacles auront lieu par tranches entre 17H00 et 1H30 du matin.