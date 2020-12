Tours : la vente de jeux de société a explosé grâce au Covid

Il devrait y avoir beaucoup de jeux de société sous le sapin cette année. Avec la fermeture des bars, des restaurants, des cinémas, bref de toutes les activités extérieures, le jeu de société redevient forcément à la mode.

On croule sous les commandes, on explose par rapport à l'an dernier - Benoît Houivet, responsable de la boutique Sortilèges à Tours.

Dans la boutique Sortilèges à Tours, le téléphone sonne toutes les 5 minutes et les commandes affluent. Sur une table à l'entrée, plusieurs dizaines de sacs sont prêts à être récupérés, fruits du Click and collect. Benoît Houivet, responsable de la boutique, avoue que le Covid a dopé les ventes de jeux de société dans sa boutique : "pendant les deux confinements et même depuis la réouverture des boutiques, notamment en cette période de Noël, on explose ! On a un net surcroît d'activité avec la venue des clients en boutique et les commandes par internet, il faut gérer les deux".

Plusieurs dizaines de commandes Click and Collect sont préparées chaque jour © Radio France - Adel Beloumri

Anne et Alain sont grands parents et ressortent du magasin avec un jeu de société pour leur petit-fils pour eux, "il n'y aura pas grand chose d'autre à faire, à part se promener. S'il pleut on sera content de jouer. Il n'y pas de possibilité d'aller au restaurant, au musée alors le jeu de société est quelque chose de quasi-obligatoire".

Les jeux de 6 joueurs ou plus fonctionnent également

Malgré la jauge de 6 adultes à table; recommandée par le gouvernement pour ces fêtes de fin d'année, les jeux à plus de 6 joueurs se vendent aussi dans la boutique Sortilèges : "je pense que les gens ont l'espoir de se retrouver à plus de six quand même un jour. Peut-être qu'il y en a même qui vont le faire pendant ces fêtes vu que cela ne reste qu'un conseil du gouvernement mais je pense que certains vont tricher un petit peu" anticipe Benoît Houivet.

Alors même si certains Français devraient tricher un peu et se retrouver à plus de 6 pendant les fêtes, Benoît Houivet insiste, en souriant, que dans les jeux de société "tricher, ce n'est pas bien".