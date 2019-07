Tours : Le Bateau Ivre devrait rouvrir en avril 2020 grâce au soutien financier des sociétaires et des collectivités

Indre-et-Loire, France

L'avenir du Bateau Ivre se dessine de plus en plus précisément : La salle de spectacle tourangelle est fermée depuis décembre 2010, mais grâce à l'investissement de près de 1 800 sociétaires et grâce au soutien des collectivités locales, ce lieu qui a animé pendant 28 ans la rue Edouard-Vaillant devrait pleinement renaître l'an prochain.

Toutes les principales collectivités locales ont mis la main à la poche

La dernière bonne nouvelle vient d'être annoncée par mail aux près de 1 800 sociétaires : une subvention d'investissement de 200 000 euros, votée par Tours-Métropole Val de Loire, le 11 juillet, dans le cadre des contrats régionaux de solidarité territoriale. Le conseil départemental avait déjà promis la même somme, tandis que la municipalité de Tours s'est engagée a donner 50 000 euros par an, pendant 3 ans.

Il ne faut pas oublier non plus les 260 000 euros réunis grâce aux membres du collectif Ohé du Bateau, ces sociétaires, publics ou privés, qui ont donné au moins 100 euros, et parfois beaucoup plus. Grâce à tout cet argent, une première tranche de travaux va démarrer en septembre, et quatre salariés vont être embauchés.

Réouverture prévue en avril prochain

Si tout va bien, la salle pourrait rouvrir en avril 2020, dans sa configuration 299 places. Dans un délai plus lointain, après l'ouverture du balcon, le bateau ivre accueillera jusqu'à 599 spectateurs. La période d'avril à juin 2020 sera une phase de réglage très active, avec de nombreux événements, dont certains à dimension nationale, pour affiner le nouveau mode de fonctionnement de la salle. Un fonctionnement plus ouvert, plus participatif, puisque les sociétaires auront leur mot à dire sur tout.