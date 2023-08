Tours : le Caesarudunum plonge les visiteurs dans l'ère Gallo-romaine

C'est la troisième édition du Caesarodunum ce samedi 26 août et ce dimanche 27 août. Sur le site de Marmoutier, derrière l'ancienne abbaye, la municipalité invite les spectateurs à découvrir le monde Antique. Cette grande reconstitution du monde Gallo-romain d'Indre-et-Loire draine beaucoup de visiteurs, qui risquent d'être plus nombreux que l'année passée.

ⓘ Publicité

Reconstitution d'un campement Gallo-romain © Radio France - Laurette Puaud

Au programme, des campements de peuples allant des Taifales aux Germains, en passant par les légionnaires Romains. Une visite immersive qui permet aux petits et aux plus grands de découvrir cette histoire peu connue en région Centre-Val de Loire. Et c'est aussi ce qui plait et ce qui attire, comme l'explique l'adjoint au maire chargé du patrimoine et des archives Bertrand Renaud, "Caesarudunum, c'était le nom de Tours. Ce sont les Romains qui ont donné ce nom et qui vont construire cette ville. Et effectivement, on leur doit tout. On revient aux origines pour mieux comprendre la ville d'aujourd'hui, et la remet au centre. Je trouve que parfois, en tant que visiteur, en tant que spectateur, la ville ne met pas son histoire en valeur et là c'est l'occasion."

loading

Il est même possible de réserver son entrée sur le site . L'an dernier, le Caesarudunum avait attiré 4.600 personnes. La municipalité en attend un peu plus cette année, aux alentours de 6.000 visiteurs.