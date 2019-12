Tours: le chalet de Noël des Restos du Cœur pulvérise le record de collecte de jouets

Le chalet des Restos du Cœur et France Bleu Touraine sur le marché de Noël de Tours connaît un beau succès. A deux jours de sa fermeture, on a déjà battu le nombre de jouets donnés par les Tourangeaux.

Indre-et-Loire, France

Plus que deux jours pour apporter des jouets au chalet des Restos du Cœur-France Bleu Touraine sur le marché de Noël de Tours. L'opération marche du feu de Dieu. Depuis l'ouverture du chalet, c'était le 22 novembre, 2600 jouets et autres cadeaux ont été donnés. C'est plus que l'an dernier, dit Thierry Fontaine, le bénévole chargé de cette opération, qui est aussi le responsable des restos du cœur du quartier Febvotte

On explose le score de l'année dernière malgré la météo et les conditions de circulation. Les gens se sont déplacés pour amener des jouets, c'est une grande satisfaction. L'an dernier, on avait collecté 2197 jouets, et là on en est à 2600 et nous ne sommes que samedi !

Les gens déposent des jouets évidemment, des livres, des instruments de musique, on a eu aussi un ordinateur portable, des peluches, surtout on ne veut pas d'armes en plastique, que des cadeaux ludiques -Thierry

C'est exceptionnel, confirment les bénévoles qui tiennent le chalet du marché de Noël, notamment Christian

Les donateurs sont vraiment sympas. Cà nous arrive de recevoir des jouets neufs, entièrement emballés. Samedi dernier, une dame nous a apporté trois puzzles et des petites poupées mannequins miniatures, genre Barbie, c'était encore dans leur emballage. Il y en a pour une fortune! -Christian

Vous pouvez apporter des jouets, mais aussi des cadeaux différents pour peu qu'ils s'adressent d'abord aux enfants, tous les jours de 11H00 à 19H00 jusqu'au mardi 24 décembre. Le chalet France Bleu Touraine-Restos du Cœur se situe sur le marché de Noël devant la gare SNCF.