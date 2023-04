Tours : le chef de "Désir des Mets" en route pour la finale de la coupe de France du Burger

Deux jours avant sa finale de coupe de France du burger, à Paris, Charles fait pour la première fois un essai en conditions réelles, dans son restaurant, à Tours : cuisiner et présenter quatre burgers en 25 minutes.

Un vinyle pour couronner le burger

"On a un confort chez nous que l'on n'aura pas là-bas, explique le cuisinier, pendant qu'il étale la sauce sur les pains des sandwichs. La configuration sur place ne sera pas la même. Ce ne sera pas la même plancha, il n'y aura pas la même température, c'est là que l'on se met pas mal dans le doute et que les essais sont très importants."

Charles, dans sa cuisine, coaché par Amélie, sa compagne et co-gérante du restaurant. © Radio France - Paul Sertillanges

Il a baptisé son burger le "Ox'Tongue", avec de la langue de bœuf, un clin d'œil aux Rolling Stones : leur logo est imprimé sur le disque vinyle en feuille azyme, posé sur le burger. Le thème du concours cette année est "Rock'n Burger".

"Le burger est plutôt classique en partie basse avec pain, sauce, steak haché, fromage, montre le chef, ensuite je remets du pain et on repart sur l'idée du burger : la langue de bœuf. Je mets la sauce, le petit carpaccio de langue de bœuf, la salade et des chips de langue de bœuf."

Charles espère reproduire ce burger à la perfection, ce mercredi. - Désir des Mets

Verdict : "Pas beaucoup de modifications à apporter, je suis plutôt content", sourit Charles, entre deux bouchées. "Dans l'ensemble, c'est très harmonieux, il ne manque vraiment pas grand chose, complète Amélie, sa compagne et co-gérante du restaurant. C'est assez prometteur."

Pour sa troisième finale régionale (ce mercredi en début d'après-midi) en cinq ans, le chef espère enfin atteindre la finale nationale (dans la foulée, en milieu d'après-midi), "c'est la première année où je m'imagine bien y aller". Pour cela, il devra affronter son employé, Kévin, lui aussi qualifié pour la finale régionale.