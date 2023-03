Tours : le chœur de l'opéra surprend des enfants et chante pendant une récréation

Les élèves de l'école élémentaire Claude Bernard dans le quartier du Sanitas, à Tours, ont eu une sacrée surprise ce jeudi matin ! A la récréation, ils ont pu assister à une prestation du chœur de l'opéra. Un concert donné au sein même de leur cour. Une façon pour l'opéra de Tours de fêter les 40 ans de son chœur.

Maud Bernard a bien vu que ses élèves avaient été très impressionnés par les voix. Cette professeure de CE1 compte d'ailleurs s'en servir en classe. "Je pense qu'on va revenir sur le fait de travailler ensemble, de chanter au moment où on le demande, de s'arrêter ensemble. Là, ça a été un bel exemple pour que ce soit parfait. Ça, c'est un travail d'équipe".

"Il y a un échange d'énergies"

Elle salue aussi le fait de venir voir directement les enfants pour leur faire partager une musique qui ne leur est pas forcément familière. C'est l'idée, confirme Justine Auroy, médiatrice culturelle jeunes publics à l'opéra de Tours. "L'idée, c'est d'aller vers un public qui, si on ne va pas jusqu'à lui, n'aura pas forcément l'idée ou l'occasion d'y venir par ses propres moyens. Il y a encore beaucoup d'enfants, de familles, pour qui l'opéra, ils s'imaginent que ce n'est pas pour eux. Et c'est en allant à leur rencontre et en leur en les initiant qu'après, peut-être plus tard, quand ils seront adultes, ces enfants auront l'idée ou l'envie de venir à l'opéra et de retrouver les artistes qu'ils ont vu dans la cour de récré étant petit".

C'est en tout cas un plaisir pour l'une des chanteuses, Sylvie Martinot. "Il faut bien comprendre que mettre un cd ou regarder une vidéo, c'est extrêmement différent que d'être présent. Il y a un échange d'énergies. On prend leur énergie, on leur donne de l'énergie". Un temps de récréation que le chœur compte bien partager dans d'autres écoles de Tours l'an prochain.