Tours : Le CinéLoire fête ses un an et enregistre un bilan plutôt positif

Tours, France

Le CinéLoire, le 4ème cinéma de l'agglomération tourangelle souffle sa première bougie ce jeudi 3 octobre. Le bilan de cette première année est plutôt positif pour le complexe qui peut accueillir 1750 personnes et qui compte neuf salles à Tours Nord.

Le cinéma a enregistré 200 000 entrées un bon chiffre mais loin 350.000 espérés initialement.

A Tours, tous cinémas confondus la fréquentation a augmenté de 15% par rapport à 2018. C'est plus que la moyenne nationale qui enregistre une augmentation de 5%.

Un nouveau cinéma de proximité

Selon Julien Marinier le directeur du Cinéloire, ce nouveau cinéma a répondu à une véritable demande des Tourangeaux notamment grâce à sa situation. "On se rend compte qu'on touche une population du nord de la ville qui n'allait plus au cinéma. On a l'impression d'avoir crée un besoin" explique Julien Marinier qui affirme même que certains spectateurs sont venus du Mans ou d'Angers pour voir un film au CinéLoire.

Le succès des nouvelles technologies au cinéma

Parmi les plus gros succès cette année, Avengers (Anthony et Joe Ruso) ou la dernière version du Roi Lion (Jon Favreau).

Des films que les spectateurs ont pu voir avec des technologies nouvelles dans ce cinéma notamment l'"IMAX" soit Image Maximum qui donne une qualité de l'image bien meilleure. "26% d'images en plus avec un écran incurvé, l'écran fait 20 mètres sur 10 mètres, on est dans l'immersion et on joue de la 3D dans ces salles" explique Julien Marinier.

Pour l'année à venir, le cinéma veut miser sur la retransmission d'opéra ou de ballet en direct. Il poursuivra aussi la diffusion de concert comme celui de Mylène Farmer, très attendu.