Tours, France

Le cinéma CGR du quartier des Deux-Lions, le plus grand cinéma de Tours en terme de fréquentation, va encore s'agrandir. Doté de douze salles, il va en ouvrir une treizième au mois de décembre.

Mais cette nouvelle salle ne sera pas comme les autres. Ce sera une salle "premium", dotée de la technologie ICE, pour Immersive Cinema Experience. Pierre Crétet, le directeur du cinéma, nous explique les spécificités de ce système : "L'image va être beaucoup plus lumineuse, grâce à un double-projecteur laser, le son va vous entourer, avec plus d'enceintes que dans une salle standard. Voilà pour la qualité de projection. Mais il aura aussi un confort, avec des fauteuils club légèrement inclinables et un espace plus grand pour les jambes." En plus, le spectateur sera guidé jusqu'à son siège, puisque ces derniers seront numérotés, comme dans un stade.

Une salle VIP à 15 euros la séance

Ce confort a un coût, 15 euros la place en plein tarif. Avec cette nouvelle offre, le cinéma explique plutôt viser des couples "désireux de vivre une expérience inédite", plus que les familles.

Toutefois, pas question d'obliger les spectateurs à payer ce prix pour voir les films qui seront diffusés dans cette nouvelle salle : "Nous diffuserons toujours dans une autre salle, standard, le film qui est diffusé dans la salle ICE, _on va laisser le choix au spectateur._"

Il n'y a qu'une vingtaine de cinéma dotés de cette technologie dans le pays, et le plus proche de chez nous est situé au Mans. Ce sera donc le premier dans le département.

Tout le cinéma aura été rénové d'ici au mois de décembre

En plus de cette nouvelle salle, le CGR des Deux-Lions va totalement rénover son hall d'entrée et les salles actuelles. Tout ces travaux seront terminés au mois de décembre, promet Pierre Crétet.

Faut-il voir ces travaux à travers le prisme de la nouvelle concurrence, qui va s'installer à Tours-Nord à l'automne ? Le directeur du cinéma réfute, mais avoue que "la nouvelle concurrence va nous obliger à perfectionner notre prestation de service et notre qualité d'accueil !"