Tours : le collectif anti-cirque manifeste ce samedi devant le chapiteau Medrano

Tours, France

Le collectif Stop Cirque Animaux 37 appelle à une manifestation ce samedi devant le cirque Medrano installé jusqu'au 20 janvier sur le site de fête foraine à Tours, près du Parc des expos. Le collectif vise directement la ville de Tours qui autorise la production de spectacles avec animaux sauvages (fauves, éléphant), alors que plusieurs villes d'Indre-et-Loire comme Monts, La Riche ont pris des arrêtés pour interdire les cirques avec animaux sauvages. Le canton de Montlouis-sur-Loire serait lui aussi dans cette démarche, et la Métropole de Tours a autorisé uniquement les spectacles avec animaux domestiques lors de la 2ème édition du Festival International du Cirque au Parc de la Gloriette. Le Collectif ne comprend pas cette position de la ville de Tours et estime que c'est un comportement paradoxal après avoir accueilli le Festival sur sa commune. Lorsque Tours Métropole est à l'écoute et se place dans l'évolution, la ville moteur du département ne suit pas malgré la demande des citoyens !

Voir des éléphants s'assoir sur des tabourets pour le plaisir des humains alors qu'ils se font massacrer dans leur environnement naturel n'a aucun sens !

Le but du collectif est de faire du département d'Indre-et-Loire une enclave française et internationale aux changements sociaux en interdisant la présence des animaux dans les cirques. Il travaille avec les parlementaires pour faire évoluer la loi sur les spectacles avec animaux. Il revendique les actions choquantes pour alerter l'opinion.