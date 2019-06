Tours: le conseil municipal des jeunes chante à la fête de la musique

Indre-et-Loire, France

Ce vendredi soir, square Sourdillon à Tours, pour la fête de la musique, il y aura sur scène des collégiens du conseil municipal des jeunes. C'est la seconde fois que le CMJ de Tours participe à l'évènement. Deux jeunes collégiens du collège Anatole France seront les locomotives de la soirée. Il y aura aussi une chorale. France Bleu Touraine a rencontré Hosana et Ibrahim au cours de la dernière répétition.

_Tell me somethin, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? " S_hallow", le succès de Lady Gaga et Bradley Cooper n'a pas de secret pour eux. Hosana est en 3ème, Ibrahim en 4ème au collège Anatole France. Lady Gaga sera au programme de leur récital ce vendredi. Chanter est pour eux est une passion. Hosana a préparé 15 titres.

Je les révise encore pour être sûr de ne pas me tromper le jour J. J'ai pris une chanson de Céline Dion "My heart will go on". Du Ariana Grandé et du Daniel Balavoine "Tous les cris, les SOS". Je me suis beaucoup entraîné sur celle-là -Hosana

"Shallow" interprétée par Hosana et Ibrahim, deux conseillers municipaux jeunes de Tours Copier

Hibrahim a mis la barre moins haut, il a préparé 10 chansons. Son envie est d'abord de partager la fête avec le public.

C'est tellement ma passion que je vais essayer que cela devienne mon métier plus tard, même si çà ne sera pas une mission facile. Mais surtout pour cette fête de la musique, j'ai envie que ce soit un moment de partage avec tout le public -Ibrahim

Un désir que partage bien évidemment Hosana qui rêve de rencontrer un producteur: "on ne sait jamais" dit-elle "il peut y avoir quelqu'un qui vienne vous écouter". Allez l'écouter à partir de 18H30 et attendez-vous aussi à ce qu'un jeune batteur vienne faire des solos avec sa batterie. Le rendez-vous est square Sourdillon près des Halles de Tours et de la rue Clocheville jusqu'à une heure avancée de la soirée selon le succès du programme.