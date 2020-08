Tours : le feu d'artifice de la Gloriette le 30 août finalement annulé

Le conseil départemental d'Indre-et-Loire rêvait d'offrir de beaux feux d'artifice pour redonner le moral aux habitants de nos communes, c'est ce qu'il appelle Les Féeries de Touraine. Malheureusement, le Covid est passé par là et le feu d'artifice de la Gloriette qui avait déjà été reporté au dimanche 30 août est finalement annulé. Seuls sont maintenus les feux d'artifice de Loches et Neuillé-Pont-Pierre samedi 22 août, et Château-Renault et Bréhémont samedi 29 août. Tous à 22h30. A Loches ce sera sur le stade de foot, à Neuillé-Pont-Pierre sur l'hippodrome. A Château-Renault, le feu d'artifice aura lieu près du château, et à Bréhémont sur les bords de Loire en face du port.