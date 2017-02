Tours : mise aux enchères de l'autographe d'un grand imprimeur originaire de Saint-Avertin

La vente de l'oeuvre d'un Tourangeau pourrait atteindre plusieurs milliers d'euros ! L'hôtel des ventes de Tours met aux enchères ce lundi un manuscrit de l'imprimeur de renom Christophe Plantin qui est né... à Saint-Avertin. Le prix de départ sera fixé à 3 000 ou 4 000 euros.

Le petit carnet, avec une couverture en peau de mouton, tient presque dans une main. Il s'agit d'un liber amicorum, livre d'amis en latin. Au XVIème siècle, un bourgeois d'Anvers l'a fait remplir d'autographes de grands humanistes : Jean Bodin, Juste Lipse... et Christophe Plantin, qui né à Saint-Avertin avant d'entamer un long périple :

"Il a déménagé assez vite, à Lyon, puis à Paris, à Orléans et enfin à Caen où il a appris le métier avec Jean Macé, un grand imprimeur et typographe de l'époque. Et vers 1549, Christophe Plantin part à Anvers et devient un très grand imprimeur humaniste. Pourquoi Anvers ? Parce que c'est le plus grand centre de typographie, d’impression... Mais aussi parce qu'on y imprime un peu sous le manteau, les écrits de Luther."

Pierre Duchemin, expert en livres anciens.