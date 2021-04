Tours : le mondial du fromage reporté à la rentrée de septembre

En raison du contexte sanitaire, Tours Evénements a décidé de reporter le mondial du fromage et des produits laitiers, prévu les 6, 7 et 8 juin 2021, au 12, 13 et 14 septembre 2021 au Parc Expo. Pour permettre aux professionnels du monde entier de participer à ce salon, Tours Évènements préfère décaler de quelques mois supplémentaires afin d'assurer la présence d’un maximum de visiteurs et exposants français et internationaux.

Le mondial du fromage existe depuis 2013. Il rassemble le temps d'un week-end affineurs, laitiers, distributeurs, fabricants de matériel, équipementiers, chefs... Chaque année l’événement réunit près de 3.000 visiteurs et quelques 200 exposants venus de plus de 48 pays.