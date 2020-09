Tours : le Salon Zen et Bio, le premier salon à reprendre en Touraine depuis mi-mars

Plus de 100 exposants étaient présents pour l'ouverture du premier salon en Indre-et-Loire depuis le mois de mars. Le Salon Zen et Bio était organisé au Parc des expositions de Tours du vendredi 4 septembre au dimanche 6 septembre. Un événement à la fois pour les exposants et pour les visiteurs.

Le monde de la culture l'attendait depuis longtemps : les salons ont enfin repris ! Le premier à Tours s'est tenu ces derniers jours (de vendredi à dimanche) et il s'agit du Salon Zen et Bio au parc des expositions. Initialement, il était programmé en mars dernier, puis reprogrammé en juin. 120 exposants étaient présents ce week-end pour proposer de la nourriture, des objets bien-être, des cours de yoga ou de relaxation.

Des exposants tiraillés entre la joie de retrouver les visiteurs et les gestes barrières. Au stand de Kokopelli, cette association qui distribue des semences non modifiées, une quinzaine de personnes font la queue, se renseignent. Jacky et Annick sont venus du Maine-et-Loire rien que pour ça : "On veut des semences mais on aime bien être conseillés alors voir l'association sur le salon, c'est exactement ce qu'on voulait."

Du yoga, des produits bio et... le Boulado ! Un outil de relaxation censé détendre la peau. © Radio France - Yvan Plantey

Une motivation bien perçue par Isabelle, la responsable des salons pour cette association : "Quand les clients arrivent, ils sont tellement excités de nous voir à acheter les graines et ça nous fait tout autant plaisir !"

Un engouement qui se manifeste bien évidemment à un mètre de distance et bien désinfecté dans certains stands comme ici avec la magnétothérapie et des bracelets aimantés. Franck, le vendeur, a de quoi tenir une semaine en gel hydroalcoolique.

Mais aussi des conférences... avec une distanciation physique assez facile à respecter. © Radio France - Yvan Plantey

Pour les stands alimentaires, c'est plus compliqué. Aurélie tient un stand où elle vend du vinaigre balsamique de dattes ou du concentré de grenade. Elle explique qu'ils désinfectent tous les soirs "les cuillères qui ont servi pour les dégustations. On en a 200 en stock au cas où !" L'an dernier, 150 exposants étaient présents, soit une trentaine de plus que cette année. La crise économique a forcément joué sur le nombre de cette année.