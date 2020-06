La Préfecture d'Indre-et-Loire a autorisé la tenue du spectacle son et lumière "les Nuits Renaissance" tous les soirs à Tours cet été à partir entre le 4 juillet et le 6 septembre. Mais le spectacle accueillera moins de monde en raison de la crise sanitaire.

Tours : Le spectacle son et lumière "Les Nuits Renaissance" aura bien lieu cette année dès le 4 juillet

C'est l'un des grands rendez-vous de l'été à Tours. Le spectacle son et lumière "Les Nuits Renaissance" aura bien lieu cette année suite à l'autorisation de la Préfecture d'Indre et Loire. La première représentation aura lieu le 4 juillet et jusqu'au 6 septembre.

Le spectacle restera gratuit et sera projeté dans le jardin du Musée des Beaux Arts chaque soir à 22h45 en juillet et 22h15 en août et en septembre.

200 personnes maximum par soir au lieu de 1.500

L'année dernière, il a accueilli au total 80.000 personnes. Cette année en raison des gestes barrières à respecter le nombre de visiteur sera beaucoup plus limité. La jauge habituelle de 1.500 personnes par soirée va passer à 200 personnes maximum par soirée.

"Cette jauge sera certainement évolutive tout au cours de la saison, en fonction des nouvelles que nous aurons du Covid-19" précise Jérôme Tebaldi, maire adjoint en charge du rayonnement de la ville de Tours.

Pour ce qui est du contenu du spectacle, il sera dévoilé "dans la semaine" mais Jérôme Tebaldi précise d'ores et déjà que 25% du spectacle sera modifié. "Un tableau sera totalement différent et nous avons apporté plusieurs modifications sur différents tableaux autant en terme d'images qu'en terme de musiques", détaille-t-il. Le spectacle durera environ vingt minutes.