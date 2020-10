Tours : le Tour de France 2021 pourrait bien s'y arrêter

Il n'y a rien d'officiel pour le moment mais la ville de Tours pourrait bien, huit ans après, accueillir le Tour de France 2021. La bonne nouvelle pourrait être annoncée ce dimanche à l'occasion de la classique cycliste Paris-Tours. Le nouveau maire de Tours a maintenu la candidature de son prédécesseur, il faut dire que pour 2021 la ville de Tours a plusieurs arguments à faire valoir à commencer par les années qui passent. Cela fera huit ans l'an prochain que Tours n'a pas été ville étape du Tour de France (c'était en 2013 à l'occasion de la 100e édition). Autre argument, dans les années qui viennent ce ne sera pas simple avec les travaux de la 2e ligne de tramway, et puis en 2021 la grande boucle retrouvera l'ouest de la France, départ de Brest avec quatre étapes en Bretagne puis un contre la montre en Mayenne avant de redescendre, à priori, vers Châteauroux. Une arrivée et ou un départ de Tours est donc tout à fait envisageable. Enfin dernier élément, l'optimisme affiché publiquement par le maire Emmanuel Denis relayé par son adjoint aux sports Eric Thomas : _"_On a des informations qui laissent à penser que Tours pourrait accueillir le Tour de France, nous attendons une confirmation, encore quelques jours de patience, nous espérons que ASO par la voix de Christian Prudhomme sera porteur d'une excellente nouvelle dimanche à l'occasion de Paris-Tours". - Eric Thomas -

Dans son histoire la ville de Tours a accueilli le tour de France à huit reprises et à chaque fois pour une arrivée et un départ le lendemain.

Le Tour de France 2021 sera dévoilé dans sa totalité le 29 octobre prochain.