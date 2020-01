Tours: les clubs alpins de France se donnent rendez-vous dans la capitale tourangelle

Indre-et-Loire, France

Notre département n'est pas dans une région de montagne et pourtant il existe en Indre et Loire un Club Alpin, le "Club Alpin Touraine" qui a fêté ses 80 ans l'an dernier. Il compte 350 adhérents, tous des fous de montagne qui n'attendent que les occasions de quitter la douceur tourangelle pour aller barouder dans les Alpes. Histoire de la naissance du Club Alpin en Touraine.

Comment faire quand on habite la Touraine et qu'on est fou de montagne? On se réunit et on crée un club. Paul Dupin, le président actuel du Club Alpin Touraine, raconte que cette naissance a eu lieu en 1939 par un groupe d'amis. 80 ans après, le Club Alpin Touraine a grandi. Ses 350 adhérents pratiquent des sports multiples

Le Club Alpin Touraine, c'est de l'alpinisme, des sports de neige, de l'escalade, du vélo de montagne, de la randonnée, de la marche nordique et du canyoning -Paul Dupin

Si la randonnée, c'est possible en Touraine, pour les virées en montagne le Club Alpin organise des sorties dans les Alpes. Il a dans ses rangs des passionnées de longue date comme Danièle, qui est au club depuis 1986 et Françoise depuis 1998. Toutes les deux ont en commun l'amour de la montagne et c'est ce qui les a réuni au sein du Club Alpin Touraine

A l'époque où nous avons adhéré, il n'y avait pas de mur artificiel d'escalade, donc on escaladait vraiment. Le dôme des Ecrins, les Agneaux, et puis les gorges de la Jonte en Ardèche. Nos meilleurs souvenirs: l'ascension de la Meige orientale depuis le refuge de l'Aigle; et Bonneval sur Arc, à la frontière italienne, à 6H00 du matin, en haut il y avait un magnifique lever de soleil, c'est des beaux moments! -Danièle et Françoise

En Indre et Loire, le Club Alpin utilise des structures d'escalades artificielles au lycée Grammont et à Joué-les-Tours. Le plus jeune adhérent du club est âgé de 7 ans, le plus âgé est un octogénaire de 87 ans. L'AG de la fédération française des clubs alpins et de montagne se tient ce samedi 25 et dimanche 26 janvier à la Fac de Sciences Bâtiment F rue Monge à Tours. Elle devait se tenir à la Fac des Tanneurs qui a été dégradée cette semaine par l'occupation des étudiants;