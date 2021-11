Tours : les collectionneurs de vinyles trouvent leur bonheur à la bourse aux disques et à la BD à Mame

La 38e édition de la bourse aux disques et à la BD, organisée par Radio Béton ce dimanche à Tours, a ravi les collectionneurs et passionnés tourangeaux. Ils étaient nombreux à venir sur le site Mame, qui accueille pour la première fois l'événement.

Les collectionneurs et amateurs de vinyles étaient nombreux à la bourse aux disques et à la BD, ce dimanche, au site Mame à Tours.

Difficile pour les collectionneurs de ne pas se laisser enivrer. Une cinquantaine d'exposants et des milliers de bacs remplis de vinyles, de disques et de bandes-dessinées les attendaient ce dimanche, au site Mame à Tours, pour la bourse aux disques et à la BD. Une 38e édition organisée par Radio Béton, qui cette année, a bien eu lieu après l'annulation de l'édition 2020 à cause de la crise sanitaire.

"C'est difficile de se dire stop"

"Je vais ressortir complètement groggy de cette pièce, à force de regarder des milliers de vinyles et de disques", sourit Emmanuel. Ce Tourangeau les collectionne depuis 40 ans et est un habitué de la bourse depuis 1994. "Quand on a ça dans le sang, c'est difficile de se dire stop, j'arrête, j'ai trop dépensé", plaisante-t-il.

Les collectionneurs tourangeaux trouvent leur bonheur dans cette caverne d'Ali Baba qu'est la bourse aux disques et à la BD, organisée par Radio Béton, à Tours. Copier

Il parcourt donc les stands, à la recherche d'albums de rock'n'roll, country, blues ou encore rockabilly, sortis entre 1947 et 1965. "J'ai noté ce que j'ai repéré. Je vais me décider à la fin, en prenant le risque que ce soit déjà parti". Des disques qui viendront compléter sa collection déjà fournie de milliers de vinyles et CD.

Rock, country, hip hop, reggae... Des vinyles pour tous les goûts

Valérie et Mathieu sont eux venus chercher des classiques. "Ceux qu'on a aimés en CD et qui sont trop rayés", s'amusent-ils. Pour Valérie, ce sera The Smashing Pumpkins et du Jacques Higelin, pour Mathieu, du Jimi Hendrix et du NWA. "Ce que j'aime bien, c'est qu'on connaît l'album avec un vinyle, pas seulement un titre ou deux. L'objet et la pochette sont sympas aussi."

Valérie et Mathieu repartent chacun avec plusieurs vinyles, des classiques qui complètent leurs collections. © Radio France - Chloé Martin

"Je me laisse porter. C'est comme ça que l'on trouve des objets qui réveillent quelque chose en nous", confie Daniel. En se promenant dans les allées, deux vinyles ont réveillé en lui le cinéphile : "J'ai acheté la musique du film "En route pour la gloire", qui est l'histoire de Woody Guthrie, et "Il était une fois à Hollywood", des extraits de Ginger Rogers, Fred Astaire..." Des musiques qu'il écoutera une fois rentré chez lui, après avoir quitté, non sans regrets, ce paradis des passionnés.